تعرف على مشروعات حياة كريمة لخدمة 2.8 مليون نسمة داخل 181 قرية بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

مازال العطاء مستمرا، من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أستهدفت المبادرة 7 مراكز على مستوى محافظة سوهاج، داخل 181 قرية، بإجمالى عدد مستفيدين بلغ ما يقرب من مليوني و800 ألف مواطن، من إجمالي سكان المحافظة.



مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، حققت التنمية المستدامة فى كافة القطاعات، وفى مقدمتها الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والخدمات الاجتماعية والحكومية وغيرها من الخدمات الأخرى التي حققت أقصى إستفاده للمواطن بمحافظة سوهاج اليوم السابع يقدم أعداد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.



1 - إنشاء 108 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.



2 – إنشاء 22 وحدة اجتماعية.



3 – إنشاء 30 مجمع خدمات زراعية.



4 – إنشاء 35 نقطة إسعاف.



5 – إنشاء 179 وحدة صحية، 8 مستشفيات مركزية.



6 - إنشاء 1601 فصل دراسي، 108 مدرسة.



7 – ‘نشاء 10 مراكز تنمية أسرة.



8 – إنشاء 18 محطة مياه شرب، 181 مشروع صرف صحي، 8 محطات معالجة.



9 - إنشاء 181 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية.



10 - إنشاء 48 مركز شباب.



11- إنشاء 30 مجمع خدمات حكومية.



12 - إنشاء 158 مكتب بريد.



13 – إنشاء 28 نقطة شرطة.



14 - إنشاء 183 مشروع كهرباء.





