تعرف على مشروعات الخدمات العامة بقرى حياة كريمة بسوهاج.. فى 8 نقاط

سوهاج ـ محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، استهدفت بمحافظة سوهاج 181 قرية داخل 7 مراكز هي طما والمراغة والمنشاه والبلينا وجرجا ودار السلام وساقلته.

ومن خلال تلك المبادرة تم استهداف العديد من المشروعات الخدمية التي تقدم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة في مختلف القطاعات هذه المشروعات تكلفت ملايين الجنيهات وخدمات الالف المواطنين بكل القرى هذه المشروعات تندرج تحت مشروعات الخدمات العامة ومن خلال النقاط الثمانية التالية تعرق على بعض من المشروعات التي نفذت بالقرى.

1- المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام محافظة سوهاج، بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه يقدم أكثر من 40 خدمة محلية مميكنة، من أهمها "رخص البناء والتشغيل، ورخص المحلات التجارية، وطلب شكوى، وطلب سداد عام، وطلب الحصول على صورة طبق الأصل من مستندات، وطلبات خاصة بإدارات الأملاك، وإدارة الاستثمار، وخدمة المواطنين، وإدارة التنمية وبناء القرية، والطلبات الخاصة بإدارة المواقف، والخدمات التموينية، وشكاوى حياة كريمة"، وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين.

2 - السوق الحضرى المركزي بقرية أولاد سلامة بالمنشاة، على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم السوق 260 بائكة لسوق التجزئة، و60 بائكة لسوق الجملة، كما يحتوى على جزء مخصص لسوق الماشية، على مساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لانتظار سيارات نقل الخضر والفاكهة.

أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية أولاد سلامة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يضم "مكتب للتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي، ومركز تكنولوجي، وسجل مدني.

3 - مبنى الوحدة المحلية لقرية أولاد سلامة بتكلفة 2 مليون جنيه، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالقرية وتوابعها ".

4 - وحدة مطافي أولاد عليو بمركز ومدينة البلينا المقامة على مساحة 150 متر ، وبتكلفة 4 ملايين جنيه لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة .

5 - مبنى الوحدة المحلية لقرية السلام بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، على مساحة 1000 متر، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بقرى البلابيش بحري، والبلابيش قبلي، والبلابيش المستجدة، وقرية السلام وتوابعهم”.

6 - مكتب بريد نجع القنطرة بناحية مركز سوهاج، بتكلفة 80 ألف جنيه حيث يخدم المواطنين بنجع القنطرة، ونجع العصارة، ونجع حسن على زايد، ونجع العواشير

7 - وحدة مطافئ قرية أولاد يحيي التابعة لمركز دار السلام على مساحة 120 متر وبتكلفه 360 ألف.

8 - مشروع إنشاء السوق الحضرى الجديد في شرق مدينة سوهاج بإجمالى تكلفة للمشروع تبلغ 8 مليون و500 ألف جنيه والسوق يتكون من طابقين، حيث يضم الدور الأرضي 58 محلاً تجارياً، والدور الأول علوي يضم 61 محل، بإجمالي 119 محل تجاري، على مساحة 1200 متراً مربعاً،