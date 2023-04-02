تعرف على أسباب نقص الفسفور فى الذرة وطرق علاجه

كتبت أسماء نصار

يتعرض محصول الذرة المبكرة "المنزرع حديثاً" إلى نقص الفسفور فى توقيتات غير اعتيادية على الذرة وهو من تداعيات انحفاض الحرارة ليلاً هذه الأيام.

يوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اللون الأحمر الموجود على أوراق الذرة يرجع إلى وجود الأنثوسيانين، وهو صبغة غير قابلة للذوبان في الماء " وهو ما يعني أن الجزء الذى يحمر لونه لا يعود للون الأخضر مرة أخرى" بسبب الظروف المناخية الباردة والتذبذب فى الحرارة بين النهار والليل يحدث تحطم السكريات فى العصارة الخلوية في وجود ضوء ساطع ونقص مستوى بعض المواد الكيميائية مثل "الفوسفات" بالورقة.

ويضيف أن ظهور اللون الأرجواني المحمر عند نقص الفوسفور يرجع إلى أن نقص العنصر مما يؤدى إلى نقص تمثيل البروتين ، وذلك يعنى تراكم تركيزات مرتفعة من السكريات بالأوراق ، وهذه تتوفر لتمثيل صبغة الأنثوسيانين .

وينصح فهيم بضرورة اتباع الآتى:

1- تقليل أو وقف التسميد الآزوتي مؤقتاً هذه الفترة مع عدم تقليل كميات مياه الري.

2- العناية باضافة الفسفور ويكون فى صورة متاحة للنبات يعني اما التسميد بعالي الفسفور "الماب" "احادي فوسفات الأمونيوم ، 11- 48 -0 أو 12-61 - 0 " بمعدل 1.2 - 2 كجم رشاً ويمكن اضافة بعض محفزات النمو زي الطحالب والسيتوكينين.

3- اضافة حامض الفسفوريك مع أقرب رية بمعدل من 8- 10 لتر للفدان.