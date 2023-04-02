تأييد حكم الإعدام لـ4 متهمين لقتلهم عريس الشرقية وسرقته

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن رقم 9437 لسنة 90 المقدم من المحكوم عليهم "على.ص.م" و"صبحى.ش" و"إسلام.ص" و"السيد.ج" على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الزقازيق باعدامهم شكلا وفى الموضوع برفضه، وثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم، لقتلهم شاب وسرقته بنطاق مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 11412 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد غياب "محمد السيد " 21 سنة سائق تروسيكل ومقيم مركز الزقازيق الزقازيق، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، الذى قاده العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، قيام كل " اسلام ص م س" 20 سنة مقيم بندر بلبيس وشقيقه "علي" 22 سنة كفيف، وصديقهما" صبحى ش ع" 22 سنة مقيم بلبيس، وربة المنزل التي استدرجت المجني عليه، حيث اتفق الشقيقان على سحب المجنى عليه إلى مركز بلبيس بحجة نقل كمية من الخردة، وعند صعوده الطابق الثانى كما طلب منه المتهمين تحميل الخردة على التروسكيل، قام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بالضرب، وبتمزيق جسده بالسكين، ثم قاموا ببيع التروسيكل بمبلغ 2000 جنيه لأحد الأشخاص بمدينة بلبيس، وتم القبض علي 4 آخرين قاموا بشراء المسروقات مع علمهم بأنها مسروقة.

وتمكن ضباط مباحث بلبيس، برئاسة النقيب وليد ثروت، رئيس المباحث ومعاونيه النقباء هشام عبدالحميد ومحمد أشرف وإسلام يسن، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من تحديد المتهمين وعددهم 8 وعرضهم على نيابة بلبيس العامة قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد والسرقة،وقضت جنايات الزقازيق بالشرقية، فى تاريخ 23 نوفمبر عام 2020 بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، بتهمة القتل العمد، والسجن 3 سنوات لأربعة آخرين لقيامهم بشراء التروسيكل مع العلم بأنه مسروق، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين، أسامة الحلواني، وباسم جاويش، وسكرتارية تامر عبد العظيم وفيلبس صبحى، وقام المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى أيدت قرار محكمة الجنايات بالإعدام شنقا للمتهمين الأربعة.