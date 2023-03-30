تأجيل محاكمة المتهمين بقتل عجوز لتعديه على بائعة فى الشرقية لـ 30 أبريل

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 6 أشخاص إلى جلسة 30 أبريل المقبل، للمرافعة؛ لاتهامهم في جناية مقتل مسن بعدما تعدى بإحداهم في الطريق العام بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 13409 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ديرب نجم، المقيدة برقم 4252 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 22 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بأنهم في يوم 22 ديسمبر الماضي، وبدائرة مركز ديرب نجم، قد قتلوا المجنى عليه "محمد. ا" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمتين الأولى والثانية قد قامتا بالتعدي على المجني عليه باستخدام قطعة حديدية خاصة بالموازين (سنجة ميزان) فئة 2 كيلو جرام وعصا خشبية، وتعدى عليه المتهم الثالث بقطعة حديدية فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهمين من الرابع حتى السادس في مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.