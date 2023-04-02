اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 05:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بنك "UBS" قد يلغى 30% من وظائفه بعد استحواذه على كريدى سويس

الأحد، 02 أبريل 2023 04:51 م
بنك "UBS" قد يلغى 30% من وظائفه بعد استحواذه على كريدى سويس كريدى سويس
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة تاجس أنتسايجر السويسرية اليومية، نقلا عن مدير بارز في بنك يو.بي.إس لم تسمه، إن الكيان الناتج عن استحواذ البنك على كريدي سويس، سيخفض قوة العمل بنحو 20 إلى 30 بالمئة.

 

ووافق يو.بي.إس على شراء منافسه كريدي سويس، مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، في صفقة أدارتها الحكومة السويسرية والبنك المركزي والهيئة التنظيمية للسوق لتجنب حدوث انهيار في النظام المالي للبلاد.

 

لكن الصفقة، التي تهدف أيضا للمساعدة في تأمين الاستقرار المالي العالمي، وفق سكاى نيوز عربية أثارت قلقا بشأن حجم المصرف الجديد الذي ستبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار بعدد موظفين يفوق 120 ألفا حول العالم.

 

وذكر تقرير الصحيفة أن البنك ربما يلغي 11 ألف وظيفة في سويسرا.

 

وقال التقرير إن الوظائف في وحدة البنك للاستثمار المصرفي في الولايات المتحدة ستتأثر بذلك أيضا، مضيفا أن يو.بي.إس يعتزم إجراء محادثات لإلغاء صفقة كان من شأنها أن تمنح المصرفي مايكل كلاين السيطرة على أغلب الوحدة الاستثمارية لكريدي سويس.

 


بنوك

مصارف

كريدى سويس

ازمة البنوك

الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

وزيرة مالية سويسرا تدافع عن الاستيلاء على بنك كريدى سويس: كان ضرورى

الأحد، 26 مارس 2023 11:15 ص

مصرف "يو بى إس" يستحوذ على "كريدى سويس" مقابل 3.2 مليار دولار

الأحد، 19 مارس 2023 10:34 م

كريدى سويس يشعل المخاوف من أزمة مصرفية جديدة.. البنك يلجأ لاقتراض 54 مليار دولار من البنك المركزى السويسرى بعد تهاوى أسهمه.. نيويورك تايمز: أزمة البنوك تثير قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد وتحدث هزة فى الأسواق

الخميس، 16 مارس 2023 01:00 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. كريدى سويس يقترض 54 مليار دولار من البنك المركزى السويسرى.. واشنطن تطالب تيك توك ببيع أسهم الملاك الصينيين.. أساور لأطفال المعتمرين والمصلين فى الحرمين

الخميس، 16 مارس 2023 12:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة