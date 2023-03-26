وزيرة مالية سويسرا تدافع عن الاستيلاء على بنك كريدى سويس: كان ضرورى

كتبت: هناء أبو العز

دافعت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر عن استحواذ بنك UBS على بنك كريدي سويس، قائلة: إن هذا كان ضروريًا لتجنب حدوث اضطرابات في النظام المصرفي السويسري.

وقالت في مقابلة مع صحيفة Zeitung السويسرية إن بنك كريدى سويس لم يكن لينجو حتى يوم الاثنين" .

وقالت إن استخدام قانون الطوارئ للسماح بالاندماج السريع بين أكبر بنكين في البلاد ضروري لتحقيق الاستقرار في الوضع، وبدون ذلك كانت معاملات الدفع مع كريدى سويس في سويسرا تتعطل بشكل كبير ، وربما تنهار ، ولم يعد من الممكن دفع الأجور والفواتير".

وفي نهاية الأسبوع الماضي ، أجبرت السلطات السويسرية UBS على الاستحواذ على منافسه المحلي منذ فترة طويلة Credit Suisse مقابل 3 مليارات فرنك سويسري.

ولتبرير هذه الخطوة، التي أغضبت مساهمي كريدي سويس ، جادلت كيلر-سوتر بأن الحكومة الفيدرالية "ذهبت فقط بقدر ما هو ضروري للغاية لتحقيق هدف الاستقرار".

وأضافت وزيرة المالية: "كان من المتاح أن تصبح سويسرا الدولة الأولى التي تصفي بنكا عالميا مهما، إلا أنه من الواضح أن الوقت لم يكن مناسبا لإجراء تجارب".

واتفقت الحكومة والبنك المركزي السويسري وهيئة الرقابة على الأسواق (فينما) "على حقيقة أن إعادة هيكلة أو إفلاس كريدي سويس مع فصل أنشطته في سويسرا، من المحتمل أن تتسبب في أزمة مالية دولية"، وفق كارين كيلر سوتر.

وفق استطلاع للرأي نشرته الإذاعة والتلفزيون السويسريين الجمعة، فإن غالبية المواطنين (54%) لا يوافقون على استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس.