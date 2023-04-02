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بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات

الأحد، 02 أبريل 2023 08:48 ص
بنكا الأهلى ومصر يصدران شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات البنك الأهلى المصرى
كتب ـ أحمد يعقوب

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أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن إصدار شهادتى ادخار لمدة ثلاث سنوات، ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم. 
 
الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

البنك الاهلى

بنك مصر

شهادات الاستثمار



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