بدء إجراءات زراعة ألف فدان من القطن قصير التيلة شرق العوينات بعد وصول البذور

كتب عبد الحليم سالم

تبدأ وزارة قطاع الأعمال العام خلال أيام زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، بعد وصول كميات بذور تكفى لزراعة 5 آلاف فدان، في حين سيتم زراعة 1000 فدان فقط يمكن زيادتها لـ2000 فدان، وذلك بحسب مصدر مسؤل بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

أشار المصدر لـ"اليوم السابع" إلى أن البذور وصلت بالفعل وبدأت التحرك لاختيار الأرض التي سيتم زراعتها، حيث تم الاستقرار على زراعة مساحة تتراوح من 1000 لـ2000 فدان فقط بدلا من 5 آلاف فدان، والتي تحتاج لآلات وماكينات من الخارج وبالدولار، وبالتالي تم الاستقرار على زراعة مساحة أقل.

وأكد مصدر آخر بقطاع الأعمال العام أن هناك متابعة من أولا بأول من الدكتورة رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لعملية الزراعة لنحو ألف فدان فقط ،حيث تم الاستقرار على اختيار الخبير الدولى الدكتور سعيد عبد التواب ،المتخصص في زراعة الأقطان في المناطق الصحراوية من معهد القطن ،وهو نفس الخبير الذى قاد التجارب السابقة ،والتي حققت معدلات مناسبة من الإنتاجية تقارب الإنتاجية العالمية بلغت نحو 10 قنطار للفدان.

يشار إلى أن آخر زراعات على مساحة 1250 فدانا ، حيث من المتوقع زراعة الأقطان قصيرة التيلة الموسم الحالي شرق العوينات في نفس المنطقة التي سبق زراعة الأقطان فيها الأعوام الماضية شرق العوينات، لا سيما أنه يتبقى أيام قليلة على الموعد المناسب للزراعات؛ بما يضمن جودة الزراعات وتجنبها الأخطار الخارجية المتعلقة بطبيعة البيئة الصحراوية، خاصة بعد النتائج الجيدة جدا للزراعات الموسمين الماضيين.