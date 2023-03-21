اليوم السابع
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لماذا اقتصرت زراعة الأقطان قصيرة التيلة على شرق العوينات فقط؟

الثلاثاء، 21 مارس 2023 12:00 ص
لماذا اقتصرت زراعة الأقطان قصيرة التيلة على شرق العوينات فقط؟ القطن قصير التيلة شرق العوينات
كتب عبد الحليم سالم

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بدأت الحكومة إجراءات زراعة 5 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات الموسم الجارى، وذلك وفق تصريحات الدكتور مهندس محمود مصطفى عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، الذى كشف أنه سيتم زراعة 5 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث تم بالفعل طلب استيراد كميات من البذور من الخارج بجانب بذور محلية ، خاصة أن إنتاجية تحارب زراعة القطن القصير كانت جيدة جدا تصل لنحو 9.5 قنطار للفدان ،مقارنة بنحو 6.5 قنطار للفدان طويل التيلة فى ارض الوادي.
 
وحول أسباب اقتصار زراعة الأقطان قصيرة التلية شرق العوينات أشار الوزير الى الحرص التام علي زراعة القطن القصير شرق العوينات لإبعاده تماما عن القطن الطويل ،والحفاظ علي جودته ومكانته العالمية  وعدم اختلاط الاقطان او البذور بعضها البعض ،ولا سيما إنه مع تطوير المصانع سيتم التركيز علي تصنيع الاقطان الطويلة بشكل أكبر بنسبة تصل لنحو 70‎%‎ من الزراعات، وتصدير جزء محدود منها، بجانب استخدام الأقطان القصيرة سميكة التيلة.

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