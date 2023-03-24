بدء استيراد بذور الأقطان قصيرة التيلة تمهيدا لزراعتها شرق العوينات خلال أيام

كتب عبد الحليم سالم

‏توسعت الحكومة خلال الموسم الجاري فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات، حيث تقرر مضاعفة المساحة 4 مرات، وذلك لتصبح 5000 فدان، نظرا للإنتاجية الجيدة جدا للأقطان قصيرة التي تم زراعتها بنجاح على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث كانت آخر زراعات على مساحة 1250‬ فدانا.

كشف مصدر مسؤل لـ"اليوم السابع" ‏أنه جار استيراد البذور من الخارج، ومن المتوقع أن تصل خلال أيام، تمهيدا لزراعتها خلال شهر أبريل، وهو الموعد المناسب لزراعتها، لافتا إلى أن تلك الزراعات باتت فى منتهى الأهمية للمصانع المصرية؛ لأنها بديل مناسب عن المستورد، كما أن تكلفتها أقل بكثير من تكلفة الأقطان المستوردة من الخارج.