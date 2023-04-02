بالملابس الزرقاء.. "تعليم بورسعيد" يحتفل باليوم العالمي للتوعية بالتوحد

بورسعيد - محمد عزام

شاركت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأحد، قيادات التعليم للاحتفال باليوم العالمي للتعريف بالتوحد أمام مبني الديوان مرتدين اللون الأزرق، وذلك بحضور علي الألفي نقيب معلمي بورسعيد.

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام، بأنها وجهت بإضاءة مبنى الديوان العام لتعليم بورسعيد باللون الأزرق مساء اليوم وذلك من ضمن مظاهر إحياء اليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، والذي يوافق الثاني من شهر أبريل من كل عام.

ولفتت وكيل الوزارة إلى أن المديرية تحتفي باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد سعيا للوصول بالمجتمع المحيط بهم إلى فهمهم واستيعاب حالتهم، والتعامل بما يتناسب والتكيف معهم، موضحة أهمية تقدير المواطنين ذوي التوحد، وأهمية عدم التنمر على أي طفل منهم، والعمل على رفع روحهم المعنوية بالمعاملة الطيبة، والاهتمام والرعاية.