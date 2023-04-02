انقلاب سيارة بمقطورة محملة بمواد خام لصناعة الأسمنت

المنيا-حسن عبد الغفار

انقلبت سيارة نقل بمقطورة، محملة بـ92 طن مواد خام تدخل فى صناعة الأسمنت، وذلك أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الغربى، بالقرب من مدخل مركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة، وأفادت التحريات الأولية، أن السيارة كانت قادمة من ميناء الإسكندرية، فى طريقها لمصنع أسمنت أسيوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5364 س د ج، نقل، بمقطورة رقم 3278 س م ج، قيادة خالد محمد قطب 45 عاما، مقيم بمركز منفلوط فى محافظة أسيوط، بالطريق الصحراوى الغربى جنوب مدخل مركز ومدينة المنيا، دون إصابات بشرية.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، حيث كانت السيارة محملة بـ 92 طن من مادة كالسيوم فلوريد التى تدخل فى تصنيع الأسمنت، وكانت قادمة من ميناء الإسكندرية ومتجهة إلى مصنع أسمنت أسيوط، دون مصابين.

انتقل رجال إدارة المرور وتم رفع السيارة التى أدت لحدوث أرتباك مرورى بالحارة المخصصة لعبور سيارات النقل الثقيل، وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتصرف والتحقيق.