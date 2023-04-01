إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 8 عمال محاجر مساء اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية الشرفا التابعة للوحدة المحلية بنزلة حسين شرق النيل مركز المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 6785 ن م ج، ربع نقل، بطريق قرية الشرفا، بالوحدة المحلية لنزلة حسين بشرق النيل أمام مركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأيمن الخلفي، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص جميعهم عمال محاجر، هم عطا محمد بلال 30 عاما، عماد يسري بشري 34 عاما، عبد المسيح سمير عبد المسيح 37 عاما، يقيمون بقرية الحوارتة، جرجس سمير 40 عاما، عماد ثابت 37 عاما، صموئيل فؤاد 23 عاما، كيرلس كرم 20 عاما، يقيمون بقرية نزلة عبيد، عياد سمير عيد 21 عاما، مقيم بقرية البرجاية.

تم نقل المصابين إلي مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وكسور بالعمود الفقري، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.