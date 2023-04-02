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القاهرة الإخبارية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل جدة

الأحد، 02 أبريل 2023 11:38 م
القاهرة الإخبارية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل جدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها نقلا عن مراسلها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى جدة في زيارة للمملكة العربية السعودية.


الرئيس السيسي

السعودية

جدة

اخبار مصر



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