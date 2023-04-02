العثور على جثة شاب أسفل عقار مهجور وسط مدينة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

عثر عمال فى منطقة حوض 18 وسط مدينة الأقصر فى ساعة متأخرة أمس السبت، على جثمان شاب ملقاة فى منور أحد العقارات الغير مأهولة بالسكان، حيث تم إخطار رجال الشرطة ونقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها من رجال الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطاراً من عمال فى منطقة حوض 18 وسط مدينة الأقصر، يفيد بعثورهم على جثمان شاب يبلغ من العمر 17 سنة، ملقاة فى وضع السقوط من أعلى فى منور أحد العقارات الغير مأهولة بالسكان، وانتقل على الفور رجال المباحث بمركز شرطة بندر الأقصر، واستدعاء سيارة الإسعاف لنقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها من رجال الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.