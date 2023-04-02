الحماية المدنية فى الجيزة تسيطر على 3 حرائق دون إصابات

كتب ــ عبد الرحمن سيد

اندلع حريق بشقة في عقار بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة بولاق الدكرور، وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة للسيطرة على الحريق، وتبين اشتعاله بشقة في العقار، ولم يسفر عن إصابات بين المقيمين به وتمكنوا من إخماده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.