محافظة الجيزة تعلن فرص عمل جديدة للشباب فى القرية الذكية.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب ب محافظة الجيزة ، توافر فرص عمل للشباب في إحدى شركات الأنظمة الأمنية، موضحا تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

-الوظائف المطلوبة: مراقبين أمن داخل مباني وزارة الاتصالات بالقرية الذكية.

-المؤهل: بداية من محو أمية.

-السن: من 18 حتى 55 سنة.

-مدة العمل: 12 ساعة.

-الإجازات: 26 يوم عمل و4 أيام إجازة.

-المزايا: يوجد سكن بالهرم - توفير مواصلات من ميدان الجيزة.

وحدد الجهاز مواعيد الحضور للراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، موضحا أن على الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

وأشار إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبر أرقام التليفونات التالية: "35720825 - 35711198".

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أعلنت تلقيها طلبات من 40 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 1845 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل المقبل.

وجاءت الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مدرسين رياضيات وعلوم، وفنيون IT، ومشرفين مواقع، وأفراد أمن، ومندوبين مبيعات، وسيلز، ومنسقات ميدانيات، ومحاسبين، وعمال عاديين، ومسئولين تمويل، وأخصائيين تسويق، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.