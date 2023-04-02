اليوم السابع
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"التضامن" تصرف معاشات أبريل اليوم من فروع بنك ناصر بزيادة 15%

الأحد، 02 أبريل 2023 07:00 ص
"التضامن" تصرف معاشات أبريل اليوم من فروع بنك ناصر بزيادة 15% صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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تصرف وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15 % من فروع بنك ناصر الاجتماعي  وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.
 
وتم بدء الصرف أمس من ماكينات الصرف الآلي واليوم الأحد من فروع البنوك ومنافذ الصرف .
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التي يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".
 
ووجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".
 
كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023. 
 
 

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زيادة صرف المعاشات

زيادة المعاشات

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