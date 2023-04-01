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صرف معاشات أبريل اليوم بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى

السبت، 01 أبريل 2023 01:00 ص
صرف معاشات أبريل اليوم بزيادة 15% من ماكينات الصرف الآلى صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذى لا نحيد عنه، مضيفًا: "بقدر شعورى بحجم الضغوط التي يواجهها فى الوقت الحالى، بقدر ثقتى فى قدراته وتجرده في تجاوز التحديات".

ووجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي: "بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً - بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً - بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً".

كما وجه الرئيس بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023، وكذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل 2023. 


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اليوم السابع بلس



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