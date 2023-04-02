البورصة تربح 87.9 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 12.5%

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، بنسبة 12.47%، ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنسبة 10.29% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 5.99% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 87.9 مليار جنيه خلال جلسات الربع الأول من عام 2023، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة نمو 9.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 629.5 مليار جنيه إلى 645.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 193 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.8 مليار جنيه إلى 838.7 مليار جنيه بنسبة نمو 4.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 193.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، في حين بلغت كمية التداول نحو 36.714 مليار ورقة منفذة على 4.487 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 55.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 213.6 مليار ورقة منفذة على 46.111 مليار عملية خلال الربع السابق، واستحوذت الأسهم على 71.49% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 28.51%، وفقًا للتقرير الدوري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 92.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 10.7 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 2.2 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 32.1 مليار جنيه، بحجم تداول 18.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.7 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 124.7 مليار جنيه بحجم تداول 29.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 3.9 مليون عملية.