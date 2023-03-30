تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.43% خلال تعاملات شهر مارس

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 659.5 مليار جنيه إلى 645.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 203.5 مليار جنيه إلى 193 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.2%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 863.1 مليار جنيه إلى 838.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.8%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 7.6%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 59.3 مليار جنيه خلال شهر مارس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.750 مليار ورقة منفذة على 1.425 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 55.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 9.690 مليار ورقة منفذة على 1.363 مليون عملية خلال شهر فبراير الماضي، واستحوذت الأسهم على 68.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.62%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 25.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2.652 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 656.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 10.2 مليار جنيه، بحجم تداول 5.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 572.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 36.1 مليار جنيه بحجم تداول 8.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.2 مليون عملية.