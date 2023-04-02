"استغلينا سذاجة الضحايا".. اعترافات متهمين بالنصب على مواطنين بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - كريم صبحي

لجأ نصابان لحيل ماكرة للاستيلاء على أموال المواطنين، زاعمين أن لديهما علاقات ونفوذ ومعارف تسمح لهما بإنهاء أوراق المواطنين بالمصالح الحكومية والخاصة، في سبيل الحصول على الأموال المواطنين، الذين اكتشفوا تعرضهم للنصب، حيث تم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما للجرائم، معللين ذلك بالبحث عن المال واستغلال سذاجة بعض الضحايا.

ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالإسكندرية، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، ممارسة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الإسكندرية نشاط إجرامي، تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بجهات حكومية بزعم إنهاء أعمالهم ومصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة بالبلاد "على خلاف الحقيقة"، بقصد الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على دلائل تؤكد على نشاطهما الإجرامي)، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.