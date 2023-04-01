الداخلية تضبط 31 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ديروط)، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (31) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (11 بندقية آلية-11 بندقية خرطوش- طبنجة- 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (23 متهما " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (550) حكما قضائيا متنوعا.
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