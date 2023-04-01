اليوم السابع
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الداخلية تضبط 31 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية بأسيوط

السبت، 01 أبريل 2023 12:16 م
الداخلية تضبط 31 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية بأسيوط حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط  حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (ديروط)، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (31) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (11 بندقية آلية-11 بندقية خرطوش- طبنجة- 8 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (23 متهما " لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
 
 
وتمكنت الجهود من ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (550) حكما قضائيا متنوعا.
 
 

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