اليوم السابع
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إندونيسيا.. 9 مصابين فى انفجار بمصفاة نفط

الأحد، 02 أبريل 2023 08:05 ص
إندونيسيا.. 9 مصابين فى انفجار بمصفاة نفط انفجار - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية برتامينا الأحد، إن انفجاراً في مصفاة مملوكة لوحدة تابعة لها في غرب إندونيسيا تسبب في إصابة تسعة أشخاص، وذلك بعد وفاة أكثر من عشرين شخصاً في حريقين آخرين خلال الشهر الماضي.

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، قالت "بي.تي كيلانج برتامينا إنترناسيونال"، في بيان إن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من السبت تسبب في إصابات "طفيفة" من شظايا زجاج وألحق أضراراً بعدة منازل في مدينة دوماي بجزيرة سومطرة، ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة سبب الانفجار.

 

تسبب حريق في الثالث من مارس بمحطة وقود بلومبانج التابعة لبرتامينا في جاكرتا، وهي واحدة من أقدم وأكبر المحطات في البلاد، في وفاة أكثر من 20 شخصاً. ولقي ثلاثة حتفهم في حريق في 26 مارس في ناقلة تحمل نفطاً من برتامينا إلى جزيرتي بالي ولومبوك.

 


إندونيسيا

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مدينة دوماي

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