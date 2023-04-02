إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل، بأرض زراعية بطريق " منيا القمح - الزقازيق "نطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بأرض زراعية بطريق " منيا القمح - الزقازيق"،مما أسفر عن إصابة 9 بإصابات متنوعة،جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى الزقازيق الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

وفى سياق متصل أصيب مواطن بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمى اتجاه العاشر من رمضان أمام محطة القطار الكهربائي، وتم الدفع بمرفق الإسعاف ونقله إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.