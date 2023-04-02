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إصابة 3 صيدلانيات فى حادث انقلاب ملاكى على الطريق الزراعى بنى سويف

الأحد، 02 أبريل 2023 09:31 م
إصابة 3 صيدلانيات فى حادث انقلاب ملاكى على الطريق الزراعى بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيبت 3 صيدلانيات مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بنى سويف الواسطى بالقرب من قرية شريف باشا دائرة محافظة بني سويف.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على حافة ترعة الإبراهيمية بالطريق الزراعي بالقرب من قرية شريف باشا
 
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من : دعاء سيد سيد 30 عامًا، صيدلانية، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، نرمين عثمان فرج 29 عامًا، صيدلانية، مصابة بجروح وكدمات متفرقة ندا أمين أحمد 29 عامًا، صيدلانية، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيسر إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقي العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.
 
 

 


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