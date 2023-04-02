اليوم السابع
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حياة كريمة ببنى سويف.. تجهيز سوق بقرية الرياض ومكتب بريد على مساحة 150 متراً

الأحد، 02 أبريل 2023 06:30 م
حياة كريمة ببنى سويف.. تجهيز سوق بقرية الرياض ومكتب بريد على مساحة 150 متراً جانب من الاعمال
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد قرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
 
وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، إن قرية الرياض تشهد تنفيذ التشطيبات والتجهيزات بالسوق المطور لقرية الرياض والذي يتم تنفيذه على مساحة 2200متر لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها.
 
وأضاف على يوسف رئيس مدينة ناصر، أنه يتم العمل فى أعمال التشطيبات والمرافق التي يتم تنفيذها لمكتب بريد الرياض المطور على مساحة 150 متر بواقع طابقين لتقديم الخدمات البريدية المطورة لأهالي القرية.
 
من جانبة أكد محمد جبر معاون محافظ بني سويف ومسؤول حياة كريمة، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يجرة تنفيذها داخل 66 قرية بمركزين في محافظة بني سويف، علاوة على 218 تابعا، إذ يجرى إنشاء 1616 مشروعا بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.

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