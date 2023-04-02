اليوم السابع
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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مسجل خطر قتل شاب بسلاح نارى فى بنها

الأحد، 02 أبريل 2023 09:35 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مسجل خطر قتل شاب بسلاح نارى فى بنها حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها لضبط المتهم بقتل شاب 17 سنة، على يد مسجل خطر بمدينة بنها، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتى صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول بنها، يفيد تلقيه بلاغا بمقتل شاب يبلغ من العمر 17 سنة بدائرة القسم.
 
علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لشاب يدعى "عامر. ا" يبلغ 17 عاما مصاب بطلق ناري بالرأس، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم "سيد. ا"، مسجل خطر أطلق النيران على المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته، وفر المتهم هاربا.
 
وتم نقل جثة المجنى عليه للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهم وعرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
 
 

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