أستاذ تاريخ يثير الجدل حول أصل البيتزا والتيراميسيو ويغضب الإيطاليين.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

أطلق أستاذ تاريخ فى الطعام ألبرتو جراندى جدلا كبيرا بعد تصريحاته لإحدى الصحف بأن أصل الطعام الإيطالى ليس البيتزا ولا التيراميسو بل أنها أمريكية فى الأصل، وفقا لصحيفة الكوريو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جراندى أحدث ضجة كبيرة واثار غضب الايطاليين بعد ان شكك فى المنتجات الاساسية التى يتم صنعها فى إيطاليا مثل جبن البارميزان والبيتزا ،قائلا إن "المطبخ الإيطالى فى الحقيقة امريكى أكثر منه إيطالى ، وهو امر يصعب تصديقه من قبل الايطاليين الذين غالبا يسخرون من ثقافة الوجبات السريعة فى امريكا.

وقال وكيل وزارة الزراعة الإيطالي لويجي ديرامو ردا على المؤرخ " إن أولئك الذين يتهموننا بأننا خبراء تذوق الطعام لا يمكنهم إلا أن يحسدوا نجاحاتنا "، مضيفا "إنهم يحاولون تشويه سمعتنا بالتشكيك في الطابع الإيطالي للوصفات والمنتجات الرمزية".

ووصفت جميعة المزارعين فى إيطاليا كولديريتى ، تصريحات المؤرخ بأنه هجوم سريالى لاثارة الجدل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن المؤرخ يريد إحداث الجدل فى المطبخ الإيطالى ، والدليل على ذلك أنه فى نفس اليوم الذى صرح فيه جراندى بهذه التصريحات المثيرة للجدل ، أعلن وزير الثقافة الإيطالى جينارو سانجيوليانو ووزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا ترشحهما لليونسكوو استنادًا إلى "مزيج من الممارسات الاجتماعية والطقوس والإيماءات القائمة على النكهات المحلية العديدة التي تحددها ، بدون تسلسل هرمي ، في مؤتمر صحفي في 23 مارس.

وتقدمت الوزارات أيضًا بطلب الاعتراف بالمطبخ الإيطالي في القائمة التمثيلية لليونسكو لعام 2023 للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وقال جيانماركو مازي، وكيل وزارة الثقافة: "أمامنا عامان سيتعين علينا خلالهما الترويج لطعامنا في إيطاليا وفي العالم ، ونأمل أن نرى مشاركة جماعية".

وفى تصريحات لصحيفة الفاينانشيال تايمز ، جادل المؤرخ أن الغالبية العظمى من الإيطاليين لم يعرفوا ما هي البيتزا حتى منتصف القرن العشرين. وكرر أيضًا أن أصل معكرونة كاربونارا هو في الاساس أمريكي ، أو أن البانيتون أو التيراميسو من إبداعات الطهي الحديثة.