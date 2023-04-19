وزارة الأوقاف تعلن عناوين خطب الجمعة لشهر مايو القادم

كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة من 28 أبريل حتى نهاية مايو 2023 ، وذلك على النحو الآتى:

• الجمعة 28 أبريل 2023م - حق العمل .

• الجمعة 5 مايو 2023م - " خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ " .

• الجمعة 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا .

• الجمعة 19 مايو2023م - سنن الله الكونية في القرآن الكريم .

• الجمعة 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) .

من ناحية أخرى وفى إطار دور وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين والفكر الوسطي المستنير بكل بقاع العالم، تسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب شكر من الجمعية الخيرية الإسلامية ببرنكيا بكولومبيا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمام سيادته بنشر الإسلام الوسطي في جميع أنحاء العالم من خلال موفدي الأوقاف المصرية.

وقد أشادت الجمعية الخيرية الإسلامية بأداء موفدي وزارة الأوقاف المصرية لمسجد عثمان بن عفان ببرنكيا بدولة كولومبيا، الذين أحيوا ليالي شهر رمضان المبارك 1444هــ بالجمعية الخير الإسلامية بكولومبيا.