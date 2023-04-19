مد فترة التقدم لمسابقة النشر الدولى للأبحاث بجامعة قناة السويس حتى 30 أبريل

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على ضرورة تعزيز النشر الدولي كأحد أهم أسس التصنيف عالمياً، وركيزة من ركائز البحث العلمى، موضحاً أن كل بحث يحمل أسم جامعة قناة السويس يرفع من تصنيفها دولياً، مؤكداً أن الجامعة ترتقي عاماً بعد عام بفضل تشجيع باحثيها على النشر العلمي الدولي.

ومن جانبه أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن مد فترة التقدم لمسابقة النشر الدولي للأبحاث التي تم نشرها خلال عام 2022م وما تبقى من عام 2021م ليصبح أخر موعد للتقديم لنيل الجائزة هو 30 إبريل الجارى.

على أن يتقدم الباحث بعدد من الأبحاث مع تقديم نسخة من الأبحاث المقدمة على ايميل ادارة البحوث العلمية SR@suez.edu.eg أو على CD وذلك لإعداد كتاب ملخصات الابحاث المنشورة و يتم التقييم بناء على الربع (quartile) الخاص بالمجله وكذلك ملئ استماره التقديم والشروط في ادارة البحوث العلمية على الرابط التالي

http://suez.edu.eg/ar?page_id=95894

جدير بالذكر أن شروط التقديم لمسابقة نشر الابحاث العلمية فى دوريات علمية عالمية كالاتي لابد أن يكون الباحث والمشاركين من منتسبي جامعة قناة السويس ولا تعطي الجائزة لأي باحث من خارج الجامعة، وأن يكون البحث منشورا في دوريات علمية عالمية وليس منشورا في مؤتمر علمي موضحاً إسم البحث، وإسم الباحث الرباعي مقترن باسم جامعة قناة السويس ( انتماء أول – انتماء ثاني )، والتدرج الرباعي للمجلة الدولية التي نشر بها البحث، الأبحاث منشورة في مجلة/دورية علمية دولية في موقع Scopus أو web of science.