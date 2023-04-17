قيادات جامعة قناة السويس تشارك فى حفل الإفطار الجماعى للعاملين

الإسماعيلية- صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس حفل الإفطار الجماعي للعاملين؛ بهدف مد أواصر الود والألفة بين القيادات الجامعية والعاملين، وخلق روح البهجة والسرور والمحبة بينهم في شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

جاء الإفطار بإشراف عام خالد سويلم أمين عام الجامعة، وبحضور عمداء الكليات وأمنائها، ومديرى عموم القطاعات والعاملين بالإدارات.

وأعرب الدكتور ناصر مندور عن بالغ سعادته، لتواجده ومشاركته العاملين بالجامعة الإفطار الذى يعزز العلاقات الاجتماعية بين القيادات الجامعية والعاملين بها ، مؤكداً أن الإفطار الجماعي يُعد فرصة طيبة للإلتقاء بالعاملين وسط أجواء أسرية، مُشيراً إلى أنها عادة سنوية في شهر رمضان المبارك تقوم بها إدارة الجامعة ، بعيدًا عن روتين الدراسة والعمل اليومي وضمن أجواء تسودها المحبة والألفة والود .

فيما قدم خالد سويلم الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم للعاملين بالجامعة ، متمنيًا دوماً للجامعة قياداتها وطلابها وعاملين بها مزيد من التقدم والنجاح.