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محافظ بورسعيد يستقبل وفد من قيادات الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 05:22 م
محافظ بورسعيد يستقبل وفد من قيادات الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الفطر جانب من اللقاء
بورسعيد محمد فرج

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد من قيادات الكنيسة للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك ، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

 

وقدم وفد الكنيسة التهاني لمحافظ بورسعيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

 

ومن جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن شكره وتقديره لوفد الكنيسة، مؤكدًا على صلابة النسيج الوطني الواحد بين أبناء الوطن، تلك المشاعر التي تتجسد دومًا في المناسبات وجميع الأوقات، مؤكدًا أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية.


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وفد من الكنيسة يقدمون التهنئة بعيد الفطر



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