كيف تتخلص من الحساسية فى فصل الصيف؟

كتب – حسام الشقويرى

تعد حساسية الغبار فى الصيف وحساسية حبوب اللقاح فى الربيع وحساسية العفن فى الرياح الموسمية من بعض أنواع الحساسية الشائعة التى تسبب العديد من المشكلات بما فى ذلك حساسية الجلد، ويمكن أن تسبب المهيجات الاحمرار والحكة والطفح الجلدى، واعتمادًا على مدى حساسية بشرتك وتفاعلها يجب أن تراقب بشرتك وكيف تتفاعل مع الأشياء المختلفة، حيث تؤدى بعض أنواع الحساسية الغذائية أيضًا إلى حدوث تفاعلات حساسية على الجلد، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

إذا كنت تعانى من حساسية الجلد فسوف تعانى من الحكة والطفح الجلدى والتورم والاحمرار والنتوءات والجلد المتشقق والقشارى، ويمكنك التخلص من الأعراض ببعض العلاجات المنزلية التى نستعرضها فى هذا التقرير.

دش بارد

يمكن تقليل الالتهاب والاحمرار والحكة الناتجة عن الحساسية من خلال الاستحمام بماء بارد، يسمح الماء البارد للأوعية الدموية بالانقباض ومنع إفراز الهيستامين (مادة كيميائية موجودة في جسم الإنسان تسبب تفاعلات الحساسية)، ومع انخفاض إفراز الهيستامين ستشعر بأعراض أقل لحساسية الجلد.

خل التفاح

يمتلك خل التفاح خصائص مضادة للحساسية ومطهرة، ويمكن أن يقلل الاستخدام الموضعى على الجزء المصاب من الجلد من الحكة والاحمرار والتهيج، ما عليك سوى خلط خل التفاح والماء بأجزاء متساوية وتطبيقه على المنطقة المصابة باستخدام وسادة قطنية، افعل ذلك مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على الراحة.

حمام الشوفان

علاج آخر فعال للتحكم فى حساسية الجلد هو أخذ حمامات الشوفان، مسحوق الشوفان له خصائص مضادة للالتهابات تقلل التورم بشكل فعال وتقلل من الحساسية، ويمكنك استخدام دقيق الشوفان بطريقتين، أولاً اصنع عجينة الشوفان وضعها على المنطقة المصابة، ثانيًا أضف مسحوق الشوفان فى حوض الاستحمام أو الدلو واستحم به.

قناع الحليب والموز

اصنع عجينة من الموز الناضج والحليب البارد وزيت النيم أو الريحان، ضع العجينة على المنطقة المصابة واتركها حتى تجف ثم اغسلها بالماء الفاتر أو البارد، حيث إن زيت النيم والريحان مضادان للالتهابات ومضادان للبكتيريا ومطهران بطبيعتهما، ويوفر الحليب والموز التغذية والترطيب.