4 فوائد لعصير الليمون فى الصيف.. أبرزها الحفاظ على الرطوبة وحماية العين

كتبت ميرفت رشاد

فى أشهر الصيف من المهم الحفاظ على عينيك آمنة، وقد يؤدى التعرض المتزايد للحرارة وأشعة الشمس الشديدة إلى مشاكل مختلفة، بما فى ذلك مخاطر إعتام عدسة العين، والتنكس البقعى، وجفاف العين، ويعانى بعض الأشخاص أيضًا من تهيج مستمر للعين طوال الموسم، ويرجع ذلك إلى المستويات العالية من الملوثات فى الهواء التى تجعل أعيننا عرضة للحساسية، ومن ثم يوصى خبراء الصحة بالعناية الإضافية لعينيك فى الصيف للحفاظ على سلامتهم وصحتهم، وتساعد النظارات الشمسية عالية الجودة وقطرات العين فى توفير الراحة من أشعة الشمس، لكن هذا مجرد حل مؤقت لمشاكلك إلى جانب هذه الحلول الموضعية من المهم بنفس القدر أن تغذى نفسك بأطعمة صحية ومغذية، وفى هذا التقرير نستعرض فوائد عصير الليمون الذى يحافظ على رطوبتك ويعزز صحة العين، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

فوائد عصير الليمون لصحة العين



غنى بفيتامين سى

الليمون ملىء بفيتامين C، ومن المعروف أن المغذيات مليئة بمضادات الأكسدة التى تساعد على منع أضرار الجذور الحرة والإجهاد التأكسدى فى العين.

2. غنى بفيتامين أ

يحتوى الليمون أيضًا على فيتامين أ - وهو عنصر غذائى أساسى قد يساعد فى تحسين الرؤية، ووفقًا للخبراء فإن نقص فيتامين (أ) فى الجسم يمكن أن يؤدى إلى العمى الجزئى.

3. نسبة عالية من اللوتين

من المعروف أيضًا أن عصير الليمون يحتوى على نسبة عالية من عنصرين مغذيين أساسيين - اللوتين وزياكسانثين - المعروفين بمساعدتهما فى منع العين من التنكس البقعى وإعتام عدسة العين.

4. تقوية الأوعية الدموية

قد يساعد فيتامين سى الموجود فى الليمون أيضًا فى تقوية الأوعية الدموية فى العين، ما يعزز تدفق الدم إلى شبكية العين، ويحسن الرؤية وصحة العين بشكل عام.