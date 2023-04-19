حديقة الحيوان بالزقازيق أشهر منتزهات الشرقية

تعد حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، هي أشهر منتزهات بالمحافظة التي تقبل عليها الأسر، لقضاء وقت ممتع وسط مساحات خضراء ومشاهدة الحيوانات.
على مساحة 5 أفدنة، يوجد أقفاص لأنواع من القرود والنعام بحيرة للبجع والبط وأخرى لسيد قشطة، وبيت الزواحف.
عند دخول من الباب الحديقة بسعر تذكرة 5 جنيهات تجد حديقة العاب للأطفال من الجهة اليمنى و من جهة اليسرى تجد الكافيتريا و صالة العاب أطفال كهربائية بها السيارات التصادمية هما بسعر مخفض.
ثم بيت الزواحف و الذى به تمساح يرقد فى بحيرة صغيرة و أقفاص زجاجية للثعابين، و فى الجهة المقابلة بحيرتين صغيرتين واحد للبجع و أخرى لفرس النهر، يجاورهم أقفاص القرود لأنواع القرد الحبشي و أخري الازرق النيلي ، و بالاستمرار بالتنقل فى الحديقة وسط المساحات الخضراء و ستجد العديد من انواع الحيوانات من أبرزها "ابوعوف" هو نوع من فصيلة الغزلان، و"ابو طوق " وهو من فصيلة القنفد وله طوق على راسة، الماعز الجبلاوى، الدجاج الوادى، الضب المصرى، ابوشوك، كبش اروى، النعام الاميو، ابو حرب سودانى، الجمل، الحصان، ماعز آسيوى، عصافير.
حارس بالحديقة
حديقة الحيوان (1)
حديقة الحيوان (2)
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