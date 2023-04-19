حديقة الحيوان بالزقازيق أشهر منتزهات الشرقية

تعد حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق، هي أشهر منتزهات بالمحافظة التي تقبل عليها الأسر، لقضاء وقت ممتع وسط مساحات خضراء ومشاهدة الحيوانات.

على مساحة 5 أفدنة، يوجد أقفاص لأنواع من القرود والنعام بحيرة للبجع والبط وأخرى لسيد قشطة، وبيت الزواحف.

عند دخول من الباب الحديقة بسعر تذكرة 5 جنيهات تجد حديقة العاب للأطفال من الجهة اليمنى و من جهة اليسرى تجد الكافيتريا و صالة العاب أطفال كهربائية بها السيارات التصادمية هما بسعر مخفض.

ثم بيت الزواحف و الذى به تمساح يرقد فى بحيرة صغيرة و أقفاص زجاجية للثعابين، و فى الجهة المقابلة بحيرتين صغيرتين واحد للبجع و أخرى لفرس النهر، يجاورهم أقفاص القرود لأنواع القرد الحبشي و أخري الازرق النيلي ، و بالاستمرار بالتنقل فى الحديقة وسط المساحات الخضراء و ستجد العديد من انواع الحيوانات من أبرزها "ابوعوف" هو نوع من فصيلة الغزلان، و"ابو طوق " وهو من فصيلة القنفد وله طوق على راسة، الماعز الجبلاوى، الدجاج الوادى، الضب المصرى، ابوشوك، كبش اروى، النعام الاميو، ابو حرب سودانى، الجمل، الحصان، ماعز آسيوى، عصافير.