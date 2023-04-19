تكريم 70 طفلا من أبناء الأقصر بالمسجد العتيق بإسنا لمشاركتهم بالبرنامج التثقيفى

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مسجد العتيق فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات تكريم 70 طفلا من أبناء المدينة، ضمن البرنامج التثقيفي للطفل الذى تنظمه مديرية أوقاف الأقصر، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصر، وبين جموع أفراد الشعب المصري لمختلف أطيافه.

وشارك فى تكريم الأطفال داخل المسجد العتيق بإسنا فى ليالي شهر رمضان المبارك، الشيخ حسن منصور إمام المسجد، وعدد من قيادات الأوقاف بإسنا، وسط أجواء من البهجة بين الأطفال خلال تكريمهم فى تلك الفعاليات المميزة، حيث تم تقديم الهدايا من المصاحف وقصص ومجلدات دينية للأطفال بجانب مبالغ مالية لدعمهم وحثهم على حب المساجد وبيوت الله.

ومن جانبه، يؤكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن دعم المديرية للأطفال داخل المساجد ضمن فعاليات "البرنامج الصيفي للطفل"، وذلك برعاية وزارة الأوقاف بعنوان "حق الطفل"، موضحاً أنه توالت افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل 319 مسجد، موضحاً أنه نجحت المديرية خلال الجلسات فى 319 مسجداً فى عقد عدد 2424 جلسة ضمن حق الطفل الصيفى، حيث تم العمل بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف تنفيذ البرنامج التثقيفي للأطفال، بذات المساجد القائم بها يومي الأحد والخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر بدءا من اليوم، وذلك بناء على طلب العديد من أولياء الأمور بتكثيف البرنامج التثقيفي للأطفال، موضحةً أنه يتم صرف مكافآت شهرية متميزة لأفضل القائمين على النشاط أداء وتميزا بحد أدنى مائة مسجد شهريا.























