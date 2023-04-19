بدء موسم حصاد القمح بمركز فايد فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت فعاليات بداية حصاد سنابل الذهب فى مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وسط فرحة عارمة من المزارعين لجمع المحصو، وتحت شعار توريد القمح واجب وطنى وسط تضافر من كل الجهات المعنية وإقامة عدة مؤتمرات واجتماعات مع المزارعين لتوريد المحصول للأماكن المخصصة لها.

و ذلك برعاية المهندس إسماعيل السيد العطار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية والمهندس على غنيم مدير عام الشؤون وبإشراف وحضور الدكتور أمجد محمد مرسى قسم بحوث القمح والمهندس أحمد سليمان على البعلى مدير عام إدارة الإرشاد الزراعى والمهندسة أميرة إسماعيل حسن أخصائى المحصول بالمديرية

والمهندسة أحلام عبدالمنعم مدير الإدارة الزراعية والمهندس خميس عبدالرحمن أخصائى المحصول بالإدارة الزراعية والمهندس إسماعيل إبراهيم عبدالقادر المنطقة الإحصائية وحضور المزارعين.