اليوم السابع
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بدء موسم حصاد القمح بمركز فايد فى الإسماعيلية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 02:22 م
بدء موسم حصاد القمح بمركز فايد فى الإسماعيلية حصاد القمح
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انطلقت فعاليات بداية حصاد سنابل الذهب فى مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية وسط فرحة عارمة من المزارعين لجمع المحصو، وتحت شعار توريد القمح واجب وطنى وسط تضافر من كل الجهات المعنية وإقامة عدة مؤتمرات واجتماعات مع المزارعين لتوريد المحصول للأماكن المخصصة لها.
 
و ذلك برعاية المهندس إسماعيل السيد العطار وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية والمهندس على غنيم مدير عام الشؤون وبإشراف وحضور الدكتور أمجد محمد مرسى قسم بحوث القمح والمهندس أحمد سليمان على البعلى مدير عام إدارة الإرشاد الزراعى والمهندسة أميرة إسماعيل حسن أخصائى المحصول بالمديرية
والمهندسة أحلام عبدالمنعم مدير الإدارة الزراعية والمهندس خميس عبدالرحمن أخصائى المحصول بالإدارة الزراعية والمهندس إسماعيل إبراهيم عبدالقادر المنطقة الإحصائية وحضور المزارعين.
 
وقال المهندس أحمد البعلى، أنه تم خلال موسم زراعة القمح عقد ندوات إرشادية لجميع المزارعين لحثهم على حصاد القمح فور نضجه بنسبه 100% حتى لا يحدث فاقد بالإنتاج نتيجه انفراط الحبوب ولتوعيتهم بالمعاملات اللازمة، مع ملاحظة ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم بالمحافظة، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقا للمواصفات، وتيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التى تواجه المزارعين وحلها بشكل فورى، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة فى ظل أن محصول القمح يتابع منذ بدء الزراعة حتى الحصاد وتوريد المحصول، بجانب التوسع فى الحقول الإرشادية والمتابعة الدورية من إدارة الإرشاد الزراعى والمكافحة والمنطقة الإحصائية والبحوث الزراعية، وإجراء التقدير الفعلى لمتوسط إنتاج الفدان لمحصول القمح، وحمايته من الآفات بجانب الرى والتسميد فى المواعيد المحددة لزيادة متوسط انتاجية الفدان.
 

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