اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 04:16 م
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وكيل زراعة دمياط يتابع استعدادات موسم حصاد القمح.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 17 أبريل 2023 04:00 م
وكيل زراعة دمياط يتابع استعدادات موسم حصاد القمح.. اعرف التفاصيل موسم حصاد القمح فى دمياط
دمياط - هيثم مراد .

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تابع المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أعمال بدء حصاد محصول القمح بنواحي المحافظة، وذلك تزامنا مع بدء مزارعين المحافظة للقيام بحصاد محصول القمح استعدادا لتوريده إلي الشون المقررة من قبل مديريتي الزراعة والتموين.
 
وأكد وكيل زارعة دمياط، على ضرورة التواجد الميداني المستمر والتواصل الدائم مع المزارعين للتيسير عليهم خلال موسم الحصاد، لافتا إلي أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل إنجاح موسم الحصاد لكافة الحاصلات الزراعية التي تتم على أرض المحافظة هذا العام لاسيما القمح. 
 
وأشار المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، إلي أنه تم تجهيز عددا من الشون لاستقبال محصول القمح، موضحا أن محافظة دمياط سجلت حضورا قويا في توريد القمح العام الماضي، مشيدا بالدور الذي قدمته وزارة الزراعة لدعم المزارعين وتقديم أفضل سبل الزراعة لضمان تحقيق أعلى وافضل إنتاجية للفدان.
 
وأضاف أيضا أنه تم التنسيق بين مديرية الزراعة والتموين من أجل إتمام موسم الحصاد وتجهيز الشون لاستقبال الحاصلات، مشددا على أهمية التخزين وفق التعليمات والاشتراطات  المطلوبة من أجل الحفاظ على الحاصلات الزراعية. 
 
وكانت مديرية الزراعة بدمياط قد قامت بتنفيذ حملات ميدانية جابت عددا من قري المحافظة لمتابعة سبل الزراعة وكذلك الري د، إضافة إلي متابعة حاصلات القمح والعمل على تلاشي أية أضرار قد تصيب المحصول. 
 
فيما قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمتابعة تنفيذ خطة العمل التي تم مناقشتها بشأن توريد محصول القمح واستعدادات مديريتي الزراعة والتموين لاستقبال موسم الحصاد، واكدت على أهمية تحقيق معدلات جيدة في التوريد أسوة بالعام الماضي والذي سجلت فيه محافظة دمياط مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في توريد القمح. 
 
موسم حصاد القمح فى دمياط (1)
موسم حصاد القمح فى دمياط (1)

موسم حصاد القمح فى دمياط (2)
موسم حصاد القمح فى دمياط (2)

موسم حصاد القمح فى دمياط (3)
موسم حصاد القمح فى دمياط (3)

موسم حصاد القمح فى دمياط (4)
موسم حصاد القمح فى دمياط (4)
 

القمح

وزارة الزراعة

وزارة التموين

أخبار محافظة دمياط

محافظ دمياط

وزير الزراعة



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