اليوم السابع
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اليوم.. نقابة أطباء الأسنان تُجرى قرعة علنية لـ5 تأشيرات للحج

الأربعاء، 19 أبريل 2023 08:00 ص
اليوم.. نقابة أطباء الأسنان تُجرى قرعة علنية لـ5 تأشيرات للحج نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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تجرى النقابة العامة لأطباء الأسنان، اليوم، الأربعاء، قرعة علنية لموسم الحج 1444 هجريا- 2023، لعدد 5 تأشيرات حج، مشيرة إلى أنه يشترط التقديم للأطباء فقط وغير مسموح بالتقديم للأسر، لافته إلى عددا من الاشتراطات، من بينها: لم يسبق للطبيب التقديم فى أى جهة منظمة للحج هذا العام، لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، أن يكون بصحة جيدة معافى من الأمراض التى تعوقه للسفر.

وأوضحت النقابة، أن الفائز لابد أن يتقدم خلال 48 ساعة من إعلان فوزه بالتأشيرة بعده مستندات، هى: بطاقة الرقم القومى سارية، بصلاحية لا تقل مدتها عن 6 أشهر، جواز السفر لا تقل مدة صلاحيته عن عام وبه ملصق التأمين الطبى، لافته إلى أنه سيتم رفض جواز السفر فى عدة حالات، هى: به ثقوب فى الصقحة الأولى الخاصة بالبيانات، اختلاف الرقم القومى أو اختلاف الاسم بالجواز عن الوارد ببطاقة الرقم القومى، عدم وجو صفحات خالية بالجواز، بالإضافة إلى جواز السفر المُجدد صلاحيته من الداخل.

كما يتم التقدم بصحيفة الحالة الجنائية المميكنة "فيش الحج"، عدد 4 صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4 ×6، مع مراعاة أن تكون الخلفية بيضاء، طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70 أو 80% من الصورة، وشهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تقديم إقرار من الحاج يفيد عدم أداء فريضة الحج طوال حياته، تقديم الخصائص الحيوية "البصمة"، البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والمدرج بها تطعيمات "الحمى الشوكية، شلل الأطفال المعطل، الأنفلونزا الموسمية"، أو تطعيمات تقررها وزارة الصحة.


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