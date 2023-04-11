حجاج الجمعيات الأهلية يسددون رسوم الحج.. اعرف الأسعار حسب المستوى

كتب مدحت وهبة

يسدد حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات الحج هذا العام وعددهم 5250 حاجا حاليا رسوم رحلة الحج وفقا للمستويات المقررة، حيث تبلغ رسوم المستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكى بسعر 225 ألف جنيه، والمستوى الثانى فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكى بسعر 186 ألفا و500 جنيه شامل أيضا التذكرة والوجبات الغذائية والمستوى الثالث فنادق ثلاثة نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي بسعر 171 ألف جنيه شامل تذكرة الطيران والوجبات الغذائية.

وانتهت وزارة التضامن الاجتماعىُ من كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تعاقدت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة للوزارة مع الفنادق لتوفير إقامة مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، كذلك توفير اتوبيسات مكيفة لنقل الحجاج الى أماكن تأدية المناسك، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أجرت القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444ه- 2023م واختيار الفائزين بالتأشيرات ،ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج، أيضا التعاقد على أماكن مميزة لإقامة حجاج بيت الله، كما سيتم تشكيل لجان من المشرفين المرافقين لحجاج الجمعيات بهدف توفير كافة الخدمات وتذليل أي عقبات تواجههم طوال فترة تأدية المناسك لافتة إلى أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج.