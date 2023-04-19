اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تطالب بسرعة ضبط 3 متهمين بقتل حارس أمن لمصلحة ادمان في المقطم

الأربعاء، 19 أبريل 2023 11:27 م
النيابة تطالب بسرعة ضبط 3 متهمين بقتل حارس أمن لمصلحة ادمان في المقطم متهم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بسرعة ضبط 3 متهمين بقتل حارس أمن لمصحة علاج أدمان بعدما حاول منعهم من الهروب من مصحة ادمان في المقطم ، ونجح رجال المباحث فى ضبط المتهم الرابع.
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، كما امرت بارسال جثة المجنى عليه لمشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية وإعداد تقرير لاستكمال التحقيقات، كما استدعت المسؤولين عن المصحة لسؤالهم حول الواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا  بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانو يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصاه خشبية ادت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي انهت حياته وتم القبض علي متهم ويتم البحث عن الآخرين وتم نقله الي المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.
 

أمن القاهرة

اخبار الحوادث

المقطم

مصحة إدمان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة