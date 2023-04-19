النيابة تطالب بسرعة ضبط 3 متهمين بقتل حارس أمن لمصلحة ادمان في المقطم

كتب سليم على

طالبت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بسرعة ضبط 3 متهمين بقتل حارس أمن لمصحة علاج أدمان بعدما حاول منعهم من الهروب من مصحة ادمان في المقطم ، ونجح رجال المباحث فى ضبط المتهم الرابع.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، كما امرت بارسال جثة المجنى عليه لمشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية وإعداد تقرير لاستكمال التحقيقات، كما استدعت المسؤولين عن المصحة لسؤالهم حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا بوصول حارس أمن لمصحة في المقطم مصاب بنزيف في الرأس وكسور في الجمجمة والذي توفي أثناء إسعافه، بالانتقال والفحص تبين أنَّه أثناء منعه لأربعة أشخاص كانو يعالجون من إدمانهم للمخدرات تعدوا عليه بآلة حادة وعصاه خشبية ادت إلى إصابته بنزيف وكسور في الجمجمة التي انهت حياته وتم القبض علي متهم ويتم البحث عن الآخرين وتم نقله الي المستشفى وحرر المحضر اللازم بالواقعة.