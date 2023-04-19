الداخلية تضبط "ديلر الحشيش" فى حملات أمنية بالقاهرة قبل العيد

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة التبين) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,150 كيلو جرام – عدد 5060 قرص مخدر- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- ميزان حساس- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة القليوبية) حال استقلالهما سيارة نصف نقل بدون تراخيص "قيادة أحدهما وملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,700 كيلو جرام - هاتفى محمول – مبلغ مالى) وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة "أجرة" وترجله منها قبل الوصول لمحطة تحصيل الرسوم .. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام – هاتف محمول) بمواجهة المتهمين أقروا بوقائع الضبط وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.