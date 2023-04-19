التنمية المحلية: 27.2 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" خلال رمضان

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تكثيف جهود مبادرة «سند الخير» التى أطلقتها الوزارة العام الماضى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، حيث وصل حجم مبيعات المبادرة خلال شهر رمضان إلى 27.2 مليون جنيه، مما أسهم فى خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات وتوفير السلع التى يحتاجها المواطنون بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية.

وأكد آمنة، في بيان اليوم، أن مبادرة "سند الخير" تستهدف توفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى (18) محافظة كمرحلة أولى وهى محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء)، وتأتى هذه الجهود استكمالًا للإجراءات التى تنفذها الوزارة لتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصرى البسيط من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، ومواجهة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للتلاعب بها، لاسيما فى ظل الظروف التى يشهدها العالم حاليًا من موجة فى ارتفاع الأسعار.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن حجم مبيعات مبادرة " سند الخير " منذ انطلاقها فى 31 مارس الماضى وحتى الآن وصل إلى أكثر من 255 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الماضى وهو الأسبوع الـ 53، حيث بلغ حجم المبيعات فيه إلى 7.3 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن المبادرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بمبيعات اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة خلال هذا الاسبوع حيث بلغ حجم مبيعاتها 3,3 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن المبادرة شملت 16 محافظة فى أسبوعها الـ 53 وهى محافظات (القاهرة- الجيزة- بنى سويف- أسيوط - قنا –القليوبية- جنوب سيناء- الغربية-أسوان-الدقهلية-الاسماعيلية-المنيا-الأقصر- كفر الشيخ- المنوفية -البحيرة)، وتنقلت سياراتها بمختلف القرى والأحياء بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة على المحافظات، ووصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

ووجه وزير التنمية المحلية السادة المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقى المبادرة بالمحافظات، بالاستمرار فى الدفع بسيارات مبادرة "سند الخير"، لطرح كميات إضافية من السلع الغذائية التى يتم طرحها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، بنسبة 20% لـ25% خاصة فى المناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً بجميع المحافظات، خلال الفترة المقبلة استعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، والتأكد من الإلتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتى تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها "لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سودانى، أرز، مكرونة، وغيرها"، مع متابعة إلتزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة سند الخير يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالى، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة «سند الخير» فى التوقيتات المحددة للقافلة فى كل محافظة.