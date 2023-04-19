اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:56 م
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الاستماع لأقوال المصاب فى حريق شقة كورنيش النيل بالوراق

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:37 م
الاستماع لأقوال المصاب فى حريق شقة كورنيش النيل بالوراق حريق ـ أرشيفية
كاب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة اشتعل بها حريق بمنطقة الوراق، وأسفر عن إصابة شخص من المقيمين بها، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وتبين من خلال المعاينة عدم وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصاب، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وذكر أنه أصيب عقب اشتعال النيران، وخلال محاولته الخروج والسيطرة على الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

أصيب شخص في حريق اشتعل بشقة سكنية بمنطقة الوراق، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، ونقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، بشارع كورنيش النيل في الوراق.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة أحد المقيمين بالشقة.

تم نقل المصاب لمستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 


حريق شقة

إصابة شخص في حريق

حريق شقة بالوراق

امن الجيزة



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