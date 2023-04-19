استخراج جثة طفل من نهر النيل آخر ضحايا حادث غرق مركب بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عثر أهالى قرية أبو هور، التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، على الجثة السادسة والأخيرة من المفقودين فى حادث غرق قارب فى نهر النيل.

وتلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بالعثور على جثة طفل وهى الجثة السادسة والأخيرة من المفقودين فى حادث غرق مركب فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الجثة للطفل حسن أشرف 5 سنوات، والذى تم العثور عليه بعد يوم واحد من العثور على الجثة الخامسة لشخص يدعى عمرو حسن 35 سنة.

وكانت محافظة أسوان شهدت يوم 6 مارس الماضى حادث غرق مركب " فلوكة" فى نهر النيل أمام قرية أبو هور بعد موجة طقس سيئة، واسفر عن الحادث غرق 6 أشخاص وهم أشرف فتحى الزاكى 35 سنة، ونجله حسن أشرف 5 سنوات، وعمرو حسن محمد 35 سنة من قرية الأمبركاب، وأيضاً عبد الرحمن فتحى 30 سنة، ونجله نعمان 3 سنوات، ومحمد عبد القادر غلاب 36 سنة.