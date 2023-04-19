إزاى تحافظى على صحة قلبك بطرق بسيطة؟

كتبت نهير عبد النبى

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية فإن أمراض القلب هى السبب الأول لوفاة النساء، فالنوبات القلبية تقتل النساء أكثر من جميع أنواع السرطان وأمراض الجهاز التنفسى ومرض ألزهايمر، ما يتسبب فى وفاة واحدة من كل ثلاث نساء سنويًا.

وحسب ما ذكره موقع Mayo Clinic فالنساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بأعراض النوبة القلبية غير المرتبطة بألم الصدر، مثل..

- شحوب أو رطوبة الجلد.

- ضيق في التنفس.

- رفرفة القلب.

- عرق بارد.

- تعب غير عادي.

- الدوخة أو الدوار.

- آلام الكتف والرقبة والفك والذراع أو الظهر.

-الغثيان أو القيء.

- عدم القدرة على النوم.

- ألم البطن.



نصائح للسيدات للوقاية من أمراض القلب

1. لا تدخن: النساء المدخنات تزيد من مخاطر تعرضهن للنوبات القلبية، ويمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين فى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير.

2. تعرف على ضغط الدم: ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدى إلى أمراض القلب، قم بفحص ضغط الدم كل عام إلى عامين.

3. اخضع لفحص السكرى: يعانى مرضى السكر من ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم، والتى غالباً ما تكون بدون أعراض، لذلك يوصى بإجراء اختبار جلوكوز الدم بشكل منتظم إذا كنت مصابًا بداء السكرى، فتأكد من اتباع نصيحة طبيبك وعلاجه (سواء كانت حبوب أو حقن أنسولين)، ويزيد خطر إصابة المرأة المصابة بمرض السكري بأمراض القلب بثلاث إلى سبع مرات.

4. تعرف على مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية لديك: زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب حافظ على وزن صحي بالنسبة لمؤشر كتلة الجسم (حساب الوزن والطول).

5. تناول طعامًا صحيًا ومارس الرياضة: أضف المزيد من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة إلى قائمتك قم بتضمين نظام التمرين ، 75 دقيقة مرتين في الأسبوع ، في خطتك. سيساعد ذلك في تحسين صحتك الجسدية والعاطفية بشكل عام.

6. الحد من تناول الكحول.

7. السيطرة على التوتر الخاص بك ابحث عن طرق صحية للتعامل مع الضغوطات اليومية وتأثيرها، ابحث عن وقت للقيام بالأشياء التى تستمتع بها مع الأصدقاء أو بمفردك يمكن أن تقلل السيطرة على التوتر بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب.