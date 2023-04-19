إخماد حريق محل فى العجوزة دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل فى شارع سور نادى الزمالك بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل فى العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.