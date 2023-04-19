اليوم السابع
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أوقاف أسوان: تخصيص 2000 مسجد وساحة لأداء صلاة عيد الفطر

الأربعاء، 19 أبريل 2023 09:00 ص
أوقاف أسوان: تخصيص 2000 مسجد وساحة لأداء صلاة عيد الفطر صلاة العيد - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أكد الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، أنه تم تخصيص نحو 2000 مسجد وساحة لأداء صلاة عيد الفطر، وتم تجهيزها وتهيأتها وتعقيمها لأداء الصلاة واستقبال المصلين يوم العيد.
 
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية الأوقاف نظمت مجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة خلال شهر رمضان المعظم، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتكثيف الندوات والبرامج التوعوية والدعوية والتثقيفية خلال الشهر الكريم.
 
وأشار الشيخ حنفى محمود إلى أن الخطة الدعوية والتثقيفية لأنشطة المديرية استهدفت تنظيم 17 ألفا و970 ندوة متنوعة خلال شهر رمضان المبارك منها 28 ندوة للملتقى الفكرى بمسجد المطار بأسوان، و8 ندوات بقصر ثقافة أسوان، و400 ندوة تضم دروس للسيدات، و400 ندوة أخرى تضم دروس للنشء وذلك داخل 200 مسجد بكافة الإدارات الفرعية، بجانب تنظيم 140 ندوة عن المنبر الثابت داخل 35 مسجد، وندوة عن ملتقى الأجيال بمركز شباب بدر.
 
وتابع أنه تم كذلك تنفيذ 150 ندوة عبارة عن قوافل مشتركة مع شركة الكهرباء داخل 6 مساجد بمناطق الخزان والسد العالى، و19 ندوة كقوافل مشتركة مع شركة كيما بمسجد كيما الكبير، بالإضافة إلى تنظيم 24 ندوة كقوافل مشتركة مع الإتحاد الإقليمى داخل المساجد والجمعيات الأهلية المتنوعة، فضلاً عن تنظيم 8400 ندوة عبارة عن قوافل توعوية دينية، و8400 ندوة كدروس للتوعية الدينية وذلك على مستوى جميع المساجد.

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